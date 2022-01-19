Судебный процесс над Порошенко обернулся полным провалом для Зеленского

Киев, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко в начале недели все-таки вернулся из европейского турне и был практически сразу взят под стражу. Сегодня суд вынес решение по мере пресечения для политика: его отпустили под личное обязательство.

Политолог Дмитрий Спивак уверен, что даже начало этого судебного разбирательства явно свидетельствует о том, что весь процесс станет настоящим провалом для действующего главы государства Владимира Зеленского.

Как подчеркивает эксперт, он, как и многие другие, с нетерпением ждал, что в первые полгода после прихода Зеленского Порошенко предстанет перед судом, но по экономическим статьям, по статьям о коррупции, по которым можно осудить любого высокопоставленного чиновника, имея доказательную базу. Однако вместо этого в отношении Порошенко было открыто дело о госизмене, которое выиграть практически невозможно. Более того, именно оно может стать для экс-президента обратным билетом в большую политику.

«Прошло 2,5 года и из всех возможных и невозможных материалов выбрали единственный, по которому нельзя посадить президента Порошенко. Об этом знает и он сам, и те, кто это задумали. Мне обидно, потому что со вчерашнего дня Петр Порошенко начал свой путь ко второму туру будущих президентских выборов», — заявил Спивак в эфире канала «Украина 24».

По словам политолога, вступительное заседание по делу Порошенко показало, что никаких реальных доказательств его вины в госизмене просто нет. Более того, наоборот, суд скорее докажет, что бывший украинский лидер действовал на благо страны.

facebook.com / @petroporoshenko

«Нельзя президента осудить по статье о госизмене. Что значит госизмена? И доказательная база там такая, что люди в суде хохочут. Порошенко обвиняют в том, что ради своего рейтинга он закупал уголь в ДНР, чтобы не было веерных отключений. Он закупал уголь для страны — в чем тут госизмена? Я бы тоже, наверное, так делал. И сегодня мы уголь покупаем напрямую у России, а электроэнергию у Белоруссии. Это не госизмена нынешней власти?», — недоумевает эксперт.

Аналитик уверен, что из этого дела Петр Порошенко однозначно выйдет победителем, а вот для Владимира Зеленского этот процесс станет абсолютным провалом, но виноват в этом только он сам вместе со своей командой.

«Конечно, то, что Порошенко в окружении нескольких тысяч людей вышел победителем и триумфатором из этой ситуации — это очевидно. И это все своими руками сделало бестолковое окружение президента Зеленского. Зеленский и его окружение, включая прокуратуру, проиграли вчера "всухую". Это фиаско», — подчеркнул Дмитрий Спивак.

Политолог Дмитрий Спивак ранее перечислил главные козыри России, которые позволили ей заставить США сесть за стол переговоров на озвученных публично условиях.