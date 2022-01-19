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Госдума рассмотрит закон о суррогатном материнстве для иностранцев в феврале

Общество
Госдума рассмотрит закон о суррогатном материнстве для иностранцев в феврале
Global Look Press  /  Simon Katzer

Москва, 19 января. Законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России Госдума планирует рассмотреть в феврале.

Проект будет рассмотрен в первом чтении, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект предусматривает введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации, пишет RT.

«Планируем в феврале рассмотреть в первом чтении», — отметил Пискарев.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей поддерживает законопроект и требует полного запрета суррогатного материнства. Они предложили внести изменения в законопроект для рассмотрения в Госдуме.

Данный законопроект поддержит потенциальных родителей среди россиян, которые хотели бы иметь детей, но не могут в связи с медицинскими показаниями. Кроме того, документ поможет обеспечить защиту детям, рожденным суррогатными матерями, пояснил Пискарев.

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госдума законопроект суррогатное метеринство
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