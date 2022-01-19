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Макрон сожалеет об отказе Евросоюза строить диалог с Россией

  /   Обновлено: 19 января 2022 20:08
Политика
Макрон сожалеет об отказе Евросоюза строить диалог с Россией
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 19 января. Франция сожалеет, что Евросоюз не вступил в диалог с Россией. Об этом сказал президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

Глава государства рассказал, что ранее с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель призывал европейских партнеров начать устанавливать контакты с Россией.

«Но к нам не прислушались. Я об этом сожалею», — признался Макрон на выступлении в Европарламенте.

По его словам, политики санкций недостаточно. Евросоюзу нужно составить повестку переговоров с Москвой. Президент Франции предложил партнерам построить новый порядок в сфере коллективной безопасности.

Ранее Эммануэль Макрон представил предложения Парижа по гарантиям безопасности в Европе.

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евросоюз франция макрон
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