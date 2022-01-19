Представитель Народной милиции ДНР Басурин: командование ВСУ готовит диверсии в Донбассе

Донецк, 19 января. Руководство Украины пытается дестабилизировать обстановку в Донбассе, планируя новые диверсии на линии разграничения, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин уточнил, что командование Вооруженных сил Украины уже отдало приказ об организации диверсий. Ожидается, что атака будет направлена на объекты Горловки, Докучаевска, Ясиноватой и других населенных пунктов.

«Разведкой народной милиции получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ в зоне оккупационных сил диверсионных актов на территории народных республик вблизи линии соприкосновения сторон», — добавил представитель ДНР.

В качестве целей выбраны газопроводы и водопроводы, а также линии электропередачи. Теракты будут сниматься на видео и проводится под видом бойцов Народной милиции.

Ранее сообщалось, что Украина стягивает к линии разграничения в Донбассе тяжелую бронетехнику и наемников.