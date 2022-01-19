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Похудевшего вдвое юмориста Морозова не узнала родная мать

Шоу-бизнес
Похудевшего вдвое юмориста Морозова не узнала родная мать
instagram.com  /  @morozov_artist

Москва, 19 января. Юморист Александр Морозов смог похудеть со 140 до 80 килограммов. Кроме облегчения и эстетичного внешнего вида есть и минусы — его перестала узнавать собственная мать.

Морозов перенес операцию по шунтированию желудка, а затем еще множество хирургических вмешательств, чтобы убрать лишнюю кожу. На все эти манипуляции он решился после того, как диеты и спорт не принесли ему нужного результата. Мать юмориста до сих пор не привыкла к его новому внешнему виду.

«Утром, когда просыпалась, от меня шарахалась: «Ты сам на себя не похож, какой-то чужой мужик». Так что даже мама родная не узнает», — рассказал Морозов в программе «Пусть говорят».

Похудевшего вдвое юмориста Морозова не узнала родная мать
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Артист без стеснения показал, как теперь выглядит его тело. Экстремальное похудение произвело на него двоякое впечатление. На него начали обращать внимание женщины, но родные и близкие перестали его узнавать. Морозов признался, что начал по-другому ощущать себя и внутренне, сообщает «Вечерняя Москва». Он заново знакомится с новым собой.

После удаления кожи юморист рассказал поклонникам, как он себя чувствовал. По его словам, ощущения неприятные, но зубная боль намного сильнее.

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