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Блинкен заявил об открытости пути дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины

Политика
Блинкен заявил об открытости пути дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины
pixabay.com

Вашингтон, 19 января. Путь дипломатии в ситуации вокруг Украины остается открытым. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломат отметил, что Вашингтон намерен сделать все возможное в дипломатическом плане. По его словам, такой способ является более ответственным для урегулирования ситуации.

«Тот факт, что мы (с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. — Прим. ФАН) встречаемся в Женеве, тот факт, что мы будем обсуждать консультации и обмен мнениями, которые состоялись за последние 10 дней, также говорит о том, что дипломатия остается открытой возможностью, которую мы намерены реализовывать так долго и далеко, как только сможем», — отметил дипломат.

Ранее Энтони Блинкен не был намерен передавать Сергею Лаврову ответ на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, пока следует посмотреть, есть ли возможность диалог.

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