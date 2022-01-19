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Слонята-близнецы впервые за 40 лет родились в Кении

Общество
Слонята-близнецы впервые за 40 лет родились в Кении
wikipedia.org  /  Amoghavarsha JS/CC BY-SA 3.0

Найроби, 19 января. Национальный парк Амбосели в Кении празднует редкое событие. В нем слониха родила двойню.

В предыдущий раз подобное случилось в 1980 году, отметили в национальном парке. Сейчас слонятам по два месяца. Один из них при рождении травмировал спину, но ветеринары уверены, что вскоре все заживет.

Сейчас за детенышами следит их старшая сестра и смотрители заповедника. Даже если слоны выходят за пределы парка, зоологи все равно не теряют их из виду. В Амбосели сейчас проживает около 1600 этих крупных животных.

День защиты слонов отмечается в мире 22 сентября. Во многих странах эти животные находятся под угрозой уничтожения, так как они являются распространенным объектом браконьерства.

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