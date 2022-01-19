Депутат ГД Колунов объяснил повышение ипотечных ставок в России

Москва, 19 января. Рост ставок по ипотеке связан с прошлогодним подорожанием стройматериалов и повышением ключевой ставки Центробанка РФ, объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как он уточнил, цены на металл в 2021 году увеличились в 2,5 раза, а утеплитель и дерево подорожали вдвое. ЦБ должен был отреагировать за ускорение инфляции и в качестве соответствующей меры использовал повышение ключевой ставки, подчеркнул депутат.

«После увеличения ставки начала расти ипотека. Но проблема еще и в том, что выросла стоимость самого жилья. Себестоимость строительства увеличилась на 30–40%», — указал Колунов.

Крупные российские банки в январе 2022 года начали повышать рыночные ставки по ипотеке. По данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка на жилье в новостройках составляет 9,84%, а на «вторичку» — 9,83%.