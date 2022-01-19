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Блинкен выразил надежду, что США не станут вводить санкции против России

Политика
Блинкен выразил надежду, что США не станут вводить санкции против России
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Киев, 19 января. Белый дом надеется, что США не придется вводить санкции против России из-за Украины. В то же время Вашингтон готов действовать решительно, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Дипломат провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Затем он выступил на пресс-конференции.

«Что касается санкций, мы активно работаем как в правительстве США, так и в тесной координации с европейскими союзниками и партнерами, отдельными странами, Евросоюзом над тем, чтобы подготовить всеобъемлющий набор санкций», — сказал Энтони Блинкен.

В Киеве американский политик также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Киев и страны Запада стали часто заявлять, что Россия планирует «вторжение» на Украину. Москва эти обвинения отвергает.

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