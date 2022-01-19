Стоимость бензина в Финляндии превысила 2 евро за литр

Хельсинки, 19 января. Стоимость бензина 95Е10 и 98Е на заправках Финляндии впервые за несколько лет поднялась выше 2 евро за литр, сообщает «Прайм».

Статистика сайта polttoaine.net, отслеживающего цены в Финляндии, показала, что максимальная стоимость бензина 98Е и 95Е10 была зафиксирована на заправках Teboil, которыми владеет российская компания «Лукойл». Цены достигли 2,089 евро за литр.

Средняя стоимость бензина 98Е в стране при этом была 1,941 евро, а 95Е10 — 1,860 евро за литр. Высокая цена топлива в Финляндии объясняется тем, что значительную долю в ней составляют налоги. Аналитики прогнозируют, что цена бензина в стране будет высокой до 2023 года. Это повлияет на снижение покупательской способности в Финляндии.

Минобороны Финляндии заявило, что страна оставляет за собой право принимать решение о вступлении в НАТО. На дальнейшие шаги Хельсинки будет влиять обстановка с безопасностью в Европе.