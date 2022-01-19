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Погребинский предупредил Запад: «Ответ России будет очень серьезным»
Общество
Погребинский предупредил Запад: «Ответ России будет очень серьезным»
Новостное агентство «Харьков».  /  Петро Панч

Западные политики находятся в растерянном состоянии, поскольку не знают, как ответить России. К такому выводу пришел украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Многие западные политики до сих пор остались в 90-х годах и думают, что Россия после распада Советского Союза никогда не достигнет уровня США, считает эксперт. По словам Погребинского, однако американская администрация понимает, что Россия не шутит.

«Меня поражает откровенное слабоумие западных политиков. Это можно отнести к тому, что они сейчас находятся в растерянном состоянии. Он не ожидали таких решительных действий от России. Они по-прежнему живут в 90-х и считают, что Россия ничего не может. У меня несть знакомые американцы, которые говорят, что Россия ничего не может сделать, а США — самая сильная страна — без каких-либо проблем. Я думаю, что часть американского руководства во главе с президентом США Джо Байденом понимают, что Россия не шутит, поэтому и пошли на переговоры», — указал специалист.

Погребинский также предупредил Запад. По его словам, если США и НАТО не прекратят игнорировать Москву и не сядут с ней за стол переговоров, то ответ России будет очень серьезным.

«Британцы тоже сегодня пытаются нагнетать ситуацию. Они взяли и отправили на Украину противотанковые системы. Тут интересно отметить, что Германия запретила британским самолетам, которые перевозили противотанковые системы, лететь через территорию ФРГ. А это тоже кое о чем говорит. В это же время министр обороны Великобритании пишет письмо Сергею Шойгу и приглашает его приехать в Туманный Альбион. Это ты должен был прискакать в Москву на цыпочках и сказать, что такое больше не повторится. Конечно, если он думает о своей стране. Вот сколько можно не соображать? Вам говорят, что все будет очень серьезно. Но они нарываются. Мне кажется, что сейчас у России просто нет другого выхода, кроме как ответить серьезно, в том числе и британцам», — резюмировал Михаил Погребинский.

Россия имеет все шансы попросту «вышвырнуть» США и государства Восточной Европы в один ход, если те откажутся принимать предложения по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.

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