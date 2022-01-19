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Немецкий политолог Рар рассказал о причинах визита Блинкена на Украину

Политика
Немецкий политолог Рар рассказал о причинах визита Блинкена на Украину
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Берлин, 19 января. Отношения США и Украины напоминают дружбу императора с вассалом, который довольствуется приниженной ролью ради получения экономической поддержки, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, Вашингтон преследует собственные цели, оказывая помощь Киеву. США назначают своих менеджеров на Украине, а страна сама позволяет себя колонизировать. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена необходим для того, чтобы Белый дом нашел новые пути влияния на украинское руководство.

«Отношения США и Украины — это дружба императора с вассалом, который довольствуется своей приниженной ролью ради того, чтобы получать экономическую, политическую и военную поддержку. Украина делает все для того, чтобы понравиться Америке. Она думает, что, вступая в роль «фронтового» государства, она выигрывает в глазах США», — сказал Рар в интервью «Народным Новостям».

Немецкий политолог Рар рассказал о причинах визита Блинкена на Украину
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Политолог подчеркнул, что Украина не рассчитывает на поддержку со стороны Евросоюза, в частности от Франции и Германии, которые наложили вето на вступление Киева в НАТО. А вот Британия и США наоборот постоянно говорят стране, что она якобы может рассчитывать на членство в Альянсе, заключил эксперт.

Политолог Рар ранее заявил, что переговоры России и США по безопасности лишили Киев надежды на членство в НАТО.

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