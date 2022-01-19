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Евгений Пригожин и Сейф Каддафи попали в санкционный список Британии против Ливии
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Евгений Пригожин и Сейф Каддафи попали в санкционный список Британии против Ливии

  /   Обновлено: 19 января 2022 20:04
Весь мир
Евгений Пригожин и Сейф Каддафи попали в санкционный список Британии против Ливии
pixabay.com  / 

Лондон, 19 января. Министерство иностранных дел Великобритании обновило санкционный список против Ливии, включив в него петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и сына убитого лидера североафриканской страны Сейфа аль-Ислама Каддафи. Об этом сообщает издание Libya al-Ahrar.

Указывается, что речь идет об ограничениях, введенных Лондоном в отношении 44 физических и юридических лиц, среди которых значатся родственники и сторонники Муаммара Каддафи. Список пополнился также петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, а также выдвинувшим свою кандидатуру на несостоявшихся выборах президента сыном полковника Каддафи Сейфом аль-Исламом.

Ранее санкции против Евгения Пригожина ввел Евросоюз в связи с «подрывом безопасности» в Ливии. В ответ бизнесмен заявил, что решение ЕС его расстроило. При этом он подчеркнул, что не имеет бизнес-проектов в североафриканской стране.

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