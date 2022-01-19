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Зеленский получил послание Байдена о единстве украинцев через госсекретаря США Блинкена

Политика
Зеленский получил послание Байдена о единстве украинцев через госсекретаря США Блинкена
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 января. Президент США Джо Байден призвал украинцев к единству внутри государства. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече с лидером страны Владимиром Зеленским.

Украинский президент получил послание американского коллеги через Блинкена. Байден попросил Зеленского уделить особенное внимание сплоченности внутри страны.

«Это подводит меня к пункту, на котором президент просил меня сделать упор: наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины», — говорится в заявлении дипломата.

Блинкен и Зеленский встретились в Киеве 19 января. Госсекретарь прибыл на Украину с рабочим визитом утром в среду.

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