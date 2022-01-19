Новак Джокович купил разрабатывающую лекарство от COVID-19 компанию

Белград, 19 января. Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович купил биотехнологическую компанию.

Сербский теннисист Новак Джокович, который на прошлой неделе был депортирован из Австралии, приобрел 80% акций датской биотехнологической компании, разрабатывающей лекарство против коронавируса. Соответствующую информацию представили журналисты Reuters.

Примечательно, что Джокович ни раз заявлял, что выступает против вакцинации от COVID-19. После получения медотвода для участия в Открытом чемпионате Австралии у 34-летнего теннисиста дважды аннулировали визу. В результате Джокович не смог принять участие в турнире «Большого шлема», который проходит в Мельбурне с 17 по 30 января. Стоит отметить, что серб девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.