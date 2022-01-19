Журналист Карнишниг заявил о выходе Германии из западного блока из-за России

Берлин, 19 января. Германия отдаляется от западных стран из-за собственных взглядов в отношении России. Такое мнение выразил руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг.

Журналист отметил, что Берлин не намерен менять позицию в отношении газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, ФРГ не планирует отправлять вооружение на территорию Украины. Также позиция Берлина по SWIFT останется без изменений.

«Германия фактически покинула западный блок», — написал Карнишниг в Twitter.

Ранее главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от резких высказываний в адрес «Северного потока — 2». По его словам, руководитель ведомства вынуждена придерживаться общей политики ФРГ в отношении России.