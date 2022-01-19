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Алла Пугачева показала, как выглядит после новогодних праздников

Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как выглядит после новогодних праздников
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 января. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в последнее время поражала поклонников свой красотой и молодостью, но после новогодних праздников все заволновались за ее внешний вид и здоровье.

Пугачева опубликовала Stories на своей странице в Instagram. Для поклонников это по-настоящему радостное событие, ведь Примадонна редко делится своими фотографиями с аудиторией. Снимок певицы вблизи с легким макияжем показал все морщины на лице.

Алла Пугачева показала, как выглядит после новогодних праздников
Prt Scr instagram.com / @alla_orfey

В Сети быстро распространились слухи о внешнем виде Пугачевой после новогодних праздников. Многие решили, что у 72-летней певицы обострились проблемы со здоровьем. До Нового года подписчики восхищались внешностью вечно молодой Примадонны. Теперь они гадают, что случилось со звездой за время каникул.

Сергей Соседов заявил, что Пугачева обязана ему своей популярностью. Критик много говорил и писал о Примадонне, потому что сам был ее поклонником.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Пугачева показала, как выглядит после новогодних праздников
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