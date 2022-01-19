Опубликован тизер мини-сериала «МыПрогорели» c Джаредом Лето

Лос-Анджелес, 19 января. Американский стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал на своем официальном YouTube-канале тизер сериала «МыПрогорели» (WeCrashed) с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главных ролях.

Сериал расскажет про взлет и падение компании WeWork. Рыночная капитализация гиганта в сфере недвижимости, предоставлявшего гибкие рабочие пространства для стартапов и физических лиц, составляла 47 млрд рублей. Ее харизматичный гендиректор Адам Нейман надеялся изменить мир, однако что-то пошло не по плану.

Создателями сериала являются Гленн Фикарра и Джон Рекуа, до этого работавшие над романтической комедией «Эта дурацкая любовь» и драмой «Это мы». Премьера «МыПрогорели» состоится на Apple TV+ 18 марта.

Ранее авторы нового «Бэтмена» подогрели интерес зрителей новым трейлером. В картине играет Роберт Паттинсон и Зои Кравиц.