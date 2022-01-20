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«Хорошие шансы»: тренер Урманов опроверг прогноз Авербуха о провале сборной РФ в Пекине

Спорт
«Хорошие шансы»: тренер Урманов опроверг прогноз Авербуха о провале сборной РФ в Пекине
slovodel.com  / 

Российский фигурист-одиночник и тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов в разговоре с ФАН прокомментировал заявление титулованного спортсмена и известного продюсера Ильи Авербуха в отношении российской Олимпийской сборной по фигурному катанию. Урманов не согласен, что на сильную половину сборной РФ — Марка Кондратюка и Михаила Коляду — надеяться не стоит.

«Надо всех поддерживать. Понятно, что команда девчонок на данный момент сильнее. Мировых конкуренток у них в женском одиночном катании меньше. Поэтому у них шансов больше. А мальчишкам нужно продолжать делать то дело, которое они подготовили. Каждый должен стараться сделать максимум, который он может показать, а дальше все будет зависеть от результатов. Честно говоря, у нас хорошая команда. Мне так кажется, очень хорошие перспективы. Прогнозы, наверно, дело неблагодарное. Но у нас есть хорошие шансы победить в команде и в личных первенствах. Будем болеть за наших», — сообщил Алексей Урманов.

«Хорошие шансы»: тренер Урманов опроверг прогноз Авербуха о провале сборной РФ в Пекине
fsrussia.ru /

По словам Урманова, признания достоин каждый, кто сумел стать счастливым обладателем путевки на Олимпиаду. Поэтому родные, близкие, тренеры и фанаты будут до конца соревнований верить и надеяться в победу российских спортсменов — несмотря ни на что.

Напомним,  Илья Авербух не сомневается в успехе золотой тройки наших фигуристок — Камиле Валиевой, Анне Щербаковой, Александре Трусовой. Однако к возможной победе молодых спортсменов Марка Кондратюка и Михаила Коляды отнесся скептически.

«У мальчиков нам просто ничего не светит. Лучший результат — если мы будем в пятерке. Основные конкуренты в мужском одиночном катании — американцы, японцы. Мы их знаем. Они не участвовали в чемпионате Европы. Так же, как и мы в чемпионате четырех континентов», — считает 48-летний олимпийский чемпион.

Тем временем ФАН сообщал, что от участия на турнире отказались французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Свое решение спортсмены объяснили боязнью заразиться коронавирусной инфекцией.

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