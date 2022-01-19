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Отец Марины Коташенко рассказал о состоянии детей Градского после ограбления квартиры

Общество
Отец Марины Коташенко рассказал о состоянии детей Градского после ограбления квартиры
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 19 января. Вдова народного артиста Александра Градского Марина Коташенко подверглась вооруженному нападению грабителей, которые ворвались в ее столичную квартиру. Как рассказал отец последней супруги певца, после случившегося ее сыновья чувствует себя нормально.

Градский и Коташенко прожили в гражданском браке около 18 лет. Официально оформить отношения со спутницей жизни артист решил только незадолго до своей смерти. К этому моменту его старшему сыну, рожденному в отношениях с молодой избранницей, исполнилось семь лет, а младшему — три года.

В минувшее воскресенье вдова исполнителя находилась в своей столичной квартире, куда ворвались неизвестные. Злоумышленники, угрожая оружием, потребовали Коташенко передать им все находящиеся в доме ценные вещи. К счастью, в этот момент ее малолетних детей рядом не было, сообщает «Вечерняя Москва».

«Дети нормально себя чувствуют. Они были в стороне. Ничего не видели», — рассказал Владимир Коташенко в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на телеканале «Россия-1».

Ранее стало известно, что старший сын Градского от брака с Ольгой Фартышевой (фамилия по матери) Даниил запретил журналистам звонить ему по поводу ограбления вдовы музыканта. Он заявил, что отказывается комментировать произошедшее.

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ограбление градский коташенко
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