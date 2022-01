Годовая инфляция в Канаде достигла 30-летнего максимума

Оттава, 19 января. Годовая инфляция в Канаде вышла на уровень 30-летнего максимума. Об этом сообщает статистическое управление Канады.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на декабрь индекс потребительских цен вырос на 4,8% в годовом исчислении. В то же время рост цен на продукты питания составил 5,7%, что является самым большим годовым приростом для данной категории товаров, зафиксированным с 2011 года.

По данным агентства данных, цены на свежие продукты повышаются из-за неблагоприятных погодных условий в регионах выращивания, а также сбоев в цепочке поставок. В следующем году мы все будем платить намного больше за продукты питания, говорится в отчете о ценах на продовольствие в Канаде.

Статистические данные показывают рост цен на яблоки и апельсины — на 6,7%, и 6,6% соответственно. Замороженная говядина подорожала на 12%, а бекон и ветчина — на 15%.

Экономист Ту Нгуен из консалтинговой компании RSM прогнозирует, что в ближайшие недели и месяцы рост цен на продовольствие может стать еще более стремительным из-за новых правил, запрещающих въезд в страну непривитым дальнобойщикам.

