Годовая инфляция в Канаде достигла 30-летнего максимума

Оттава, 19 января. Годовая инфляция в Канаде вышла на уровень 30-летнего максимума. Об этом сообщает статистическое управление Канады.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на декабрь индекс потребительских цен вырос на 4,8% в годовом исчислении. В то же время рост цен на продукты питания составил 5,7%, что является самым большим годовым приростом для данной категории товаров, зафиксированным с 2011 года.

По данным агентства данных, цены на свежие продукты повышаются из-за неблагоприятных погодных условий в регионах выращивания, а также сбоев в цепочке поставок. В следующем году мы все будем платить намного больше за продукты питания, говорится в отчете о ценах на продовольствие в Канаде.

Canada's inflation rate rises to new 30-year high of 4.8%: https://t.co/Jj4Z0iRpxM — Linda E. Sully (@LindaESully) January 19, 2022

Статистические данные показывают рост цен на яблоки и апельсины — на 6,7%, и 6,6% соответственно. Замороженная говядина подорожала на 12%, а бекон и ветчина — на 15%.

Экономист Ту Нгуен из консалтинговой компании RSM прогнозирует, что в ближайшие недели и месяцы рост цен на продовольствие может стать еще более стремительным из-за новых правил, запрещающих въезд в страну непривитым дальнобойщикам.

Canada is in the hurt locker. Like this all over the store #inflation #Truckers #Canada pic.twitter.com/VjdjJN4lYT — Mark with a K ⚾????️⚾ (@TexBabaganoosh) January 19, 2022

«Нынешний всплеск инфляции обусловлен сбоями в цепочке поставок, неудовлетворенным спросом и инфляционными ожиданиями. В то время как ожидается, что отложенный спрос снизится по мере сокращения расходов на пандемию, цепочка поставок и инфляционные ожидания остаются первостепенными проблемами», — говорит она.

Также выросли цены на ряд потребительских товаров длительного пользования, включая электронику и бытовую технику, стоимость которых в среднем выросла на 5,7%. Еще сильнее — на 7,2% — подорожали автомобили. Рост цен этой категории товаров обусловлен глобальным дефицитом полупроводниковых элементов.

Global Look Press / Nathan Denette / Keystone Press Agency

В то же время статистическое управление отмечает снижение роста топлива, которое было зарегистрировано в декабре: по сравнению с прошлым месяцем цены на заправках снизились на 4,1%. Однако, несмотря на этот позитивный сигнал, в ведомстве подчеркнули, что цены на горючее до сих пор серьезно превышают прошлогодние показатели: по итогам года инфляция здесь составила внушительные 33%.