Доктор Мясников дал советы, как себя вести при заражении омикрон-штаммом COVID-19

Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал советы, как противостоять новой атаке COVID-19 — на этот раз в виде штамма «Омикрон», который активно завоевывает мир, вытесняя предыдущие разновидности коронавируса. В связи с тем, что омикрон-штамм вызывает более легкое течение болезни и при этом чрезвычайно заразен, многие страны вносят изменения в тактику борьбы с инфекцией с учетом возможностей здравоохранения.

Не стала исключением и Россия: вице-премьер Татьяна Голикова уже заявила, что сроки карантина для заболевших COVID-19 будут сокращены до 7 дней вместо 14, как это было ранее. По мнению доктора Мясникова, огромное количество заражений омикрон-штаммом при незначительном увеличении числа умерших — это скорее хорошая новость. Она означает, что вирус становится менее опасным и вскоре может стать сезонной инфекцией, с которой человечество сможет нормально сосуществовать, как с другими ОРВИ. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

«Омикрон»: повторение пройденного. Колонка Александра Мясникова

Итак, «Омикрон» стартовал и в России. В связи с этим имеет смысл повторить то, о чем я писал ранее, когда мы сталкивались с предыдущими штаммами COVID-19.

Первое. Число зараженных будет расти. Как мы знаем, кое-где счет уже идет на миллионы выявленных случаев. Это означает, что штамм весьма и весьма заразен.

Второе. Уже понятно, что в большинстве случаев заражение «Омикроном» клинически выглядит как банальное ОРВИ. Да, мы видим рост числа госпитализаций, но без серьезного процента осложнений, без увеличения загрузки реанимаций и, слава богу, без роста смертности.

Третье. Поскольку «Омикроном» заражаются в том числе вакцинированные, это значит, что прививка не предотвращает возможность заражения. Однако вакцинация в подавляющем большинстве случаев служит гарантией от тяжелого течения болезни. Это относится и к «Омикрону», и к другим более опасным штаммам коронавируса. Как и при предыдущих версиях COVID-19, чаще подвержены осложнениям люди с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями, а также из групп риска.

Итак, на основании вышеизложенного делаем выводы. Скорее всего, «Омикроном» переболеют практически все: кто-то бессимптомно, кто-то в виде легкой простуды. В связи с этим дам несколько простых советов, как себя вести в случае заражения.

Если у вас симптомы обычной простуды — лечимся дома обычными, в том числе народными средствами, тем более что ОРВИ, как правило, проходит довольно быстро даже без лечения.

Причины для беспокойства и обращения к врачу:

— беспокоит одышка, особенно при небольшой нагрузке или в покое; — температура все время держится выше 38 градусов, ее не удается сбить жаропонижающими; — отмечаются заторможенность, апатия, сонливость, спутанность мыслей; — есть симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание; — сатурация постоянно ниже 94%.

Если какой-то из этих симптомов есть у вас или ваших близких, в этом случае требуется незамедлительная помощь медиков.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Что касается насморка, боли и першения в горле и других признаков обычной простуды, то есть немало проверенных временем препаратов, да и народные средства никто не отменял. Главное, не нужно принимать без показаний антибиотики — на вирус они не действуют, а вот привыкание и в дальнейшем нечувствительность к этому виду лечения или побочные явления заработать можно довольно быстро.

Наши мамы и бабушки отлично знали, как лечить ОРЗ, которым мы все болели в детстве! Постельный режим, проветривание, обильное теплое питье, бульончики и другая легкая пища — вот главные помощники при простуде.

Да, на дворе XXI век, появились противовирусные препараты, но они не убивают инфекцию, а скорее снижают ее действие. Мое мнение: при легких формах COVID-19 необходимости в приеме противовирусных препаратов нет.

Что точно не нужно принимать в порядке самолечения при легком и среднетяжелом течении COVID-19, особенно вызванного омикрон-штаммом, так это уже упомянутые антибиотики, а также стероидные гормоны и препараты, разжижающие кровь. Эти лекарства может назначать только врач — строго индивидуально, по достаточно ограниченным показаниям!

Главное, запомните: COVID-19 от нас уже никуда не уйдет. Будут появляться новые и новые штаммы. Но год, прошедший с начала вакцинации, четко показал: именно прививка спасает жизни при любых штаммах! Отсюда вывод: вакцинируйтесь и вовремя проходите ревакцинацию. Запомните, это в ваших интересах! А главное, готовясь к наступлению «Омикрона», не нужно поддаваться очередной панике, от которой никакой пользы, а один только вред.

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