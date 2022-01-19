Премьер-министр Мали обвинил Францию в ведении психологической войны против республики

Бамако, 19 января. Вбросы Экономического сообщества стран Западной Африки о якобы присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали являются частью «психологической войны», которую развернула Франция в отношении властей переходного периода. Об этом заявил премьер-министр Шогель Кокалла Маига.

Глава правительства не стал детально разбирать причины, по которым ЭКОВАС ввело санкции в отношении Бамако и сразу обвинил бывшую метрополию в попытках «развалить государственность республики».

«Мы разработали план ответных мер, который позволит защитить суверенитет Мали и ее территориальную целостность. Конечно, это сценарии правового характера — мы уже подали жалобу в субрегиональные, африканские и международные учреждения. Цель незаконных санкций, инициированных Францией, состоит в том, чтобы дестабилизировать наше государство и вызвать у рядового населения неприязнь к властям», — заявил Маига в интервью изданию Mali Actu.

Премьер добавил, что недоброжелатели пытаются выставить Мали посмешищем для стран региона и всего мира.

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«Но нельзя забывать, что на территории республики действует несколько террористических группировок. У нас было заключено соглашение с Францией о сотрудничестве в оборонной сфере, по которому она обязалась защищать население от радикалов. Но Елисейскому дворцу не понравились политические назначения и определенные решения, принятые правительством переходного периода. Соответственно, Париж прекратил военную операцию в одностороннем порядке, буквально бросив нас в середине полета», — сообщил чиновник.

По словам премьер-министра, власти Мали в настоящее время требуют от бывшей метрополии пересмотра оборонных обязательств, которые уже называют «несбалансированными».

«Мы также ищем способы защитить нацию и стремимся обрести настоящую, а не иллюзорную самостоятельность в принятии важных решений. Но против нас начали вести грубую кампанию по информационному противодействию, с применением приемов психологической войны. Поэтому и появляются слухи о присутствии операторов "ЧВК Вагнера". Пытаются дискредитировать власти переходного периода, но существуют унижения, которые мы не можем принять», — заключил Шогель Кокалла Маига.

Федеральное агентство новостей /

Ранее десятки тысяч малийцев вышли на антифранцузские митинги в крупных городах страны. Поводом послужили санкции, введенные чиновниками ЭКОВАС с подачи Парижа, стремительно теряющего влияние на континенте.

Так бывшая метрополия и ее марионетки отреагировали на решение правительства в Бамако продлить переходный период на пять лет в связи с активизацией террористов на севере республики. Однако истинная причина заключается в появлении сообщений о прибытии в регион группы из четырех российских инструкторов, которых западная пресса называет сотрудниками «ЧВК Вагнера».

Коллективный Запад боится, что отечественные специалисты окажутся куда более продуктивными, нежели французский контингент военной операции «Бархан», не способный справиться с террористами.