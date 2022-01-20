Эпидемиолог Яковлев: «От вируса SARS-CoV-2 защищает вакцинация, а не маски или перчатки»

Заведующий кафедрой инфекционных болезней эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук Алексей Яковлев объяснил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему COVID-19 не является рукотворным вирусом, и дал несколько советов, как эффективно защитить свой организм от нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».

Подводя итоги двух лет пандемии COVID-19, эпидемиолог отметил, несмотря на определенные успехи в противодействии пандемии, говорить о существенном переломе в борьбе с распространением инфекции пока рано.

«Что показал опыт? То, что наши представления были правильны. Закрытие границ никак не повлияло на эпидемический процесс, локдауны не смогли остановить распространение возбудителя, QR коды — тоже. Мы снова возвращаемся к известному факту о саморегулировании эпидемического процесса. Мы попытались вмешиваться в него, в том числе за счет вакцинации, и получили заметный успех: люди стали намного реже умирать и тяжело болеть, и это самое главное», — заявил Алексей Яковлев.

В то же время оказались, по его словам, иллюзией первоначальные идеи за счет вакцинации поделить людей на вакцинированных, которые не болеют и не передают возбудитель, и невакцинированных, которые болеют и передают возбудитель.

«Такого деления допускать нельзя, потому что и вакцинированные люди заражаются, болеют, иногда умирают и могут передавать возбудитель так же, как и невакцинированные. Очевидно, что введение QR-кодов отражает наши прежние подходы, которые существовали в самом начале пандемии, когда мы ожидали, что наши новые технологии полностью смогут защитить человека от респираторной инфекции. К сожалению, этого не произошло», — отметил Алексей Яковлев.

Между тем вакцинация, по словам эпидемиолога, является на данный момент единственным действенным средством защитить свой организм от серьезных последствий заболевания. Наиболее продуманным вариантом, по его мнению, является двухкомпонентная вакцинация, которая создает к 42-му дню выраженную иммунную защиту. Если через какое-то время уровень антител снижается ниже 200 биологически активных единиц, эксперт рекомендует сделать бустер, а на текущий эпидемиологический период ограничиться этим. Более частные вакцины, по его словам, чреваты проблемами, поскольку существующая практика показала, что дополнительная вакцинация при высоком уровне антител также может привести к серьезным осложнениям.

«Я разбирал недавно случай, когда переболевшая женщина, имея высокий уровень антител — порядка 700 биологически активных единиц — вакцинировалась «Спутником Лайт». Через два дня у нее развилась тяжелейшая реакция гиперчувствительности замедленного типа, которая привела к аутоиммунному поражению. Это так и бывает — реакции гиперчувствительности замедленного типа развиваются через 24-48 часов после попадания антигена и приводят к срыву иммунного ответа, что чревато развитием тяжелых аутоиммунных поражений», — пояснил Алексей Яковлев.

Эпидемиолог подверг резкой критике заявления своих коллег, в частности, профессора Петра Чумакова, который предположил, что вирус SARS-CoV-2 и его штаммы созданы в лабораториях. По словам Алексея Яковлева, современные биологические лаборатории не располагают возможностями по созданию устойчивого патогенного вируса, который мог бы привести к подобной пандемии.

«Очень сложно синтезировать подобный вирус и обеспечить, чтобы он был устойчив. Такие возбудители называются химерами, устойчивых химер пока никто в мире не создал. Мало того, существует масса подтверждений, что похожие на 95% возбудители выделялись от животных. Мы также много говорили об успехах разработки вакцин и убедились, что все вакцины, которые были продвинуты и признаны во всем мире, в том числе наш «Спутник», не могут защитить человека от того, чтобы он не болел коронавирусом. Если бы наши технологии позволяли создавать возбудитель, я уверен, можно было бы создавать и адекватные вакцины», — заявил Алексей Яковлев, предположив, что заявления Петра Чумакова связаны с желанием получить правительственный грант на дальнейшие исследования проблемы происхождения вируса SARS-CoV-2.

Чтобы защитить свой организм на волне подъема заболеваемости новым штаммом SARS-CoV-2 «Омикрон», эпидемиолог рекомендует вместо масок носить респираторы и очки.

«Никакие марлевые маски, перчатки и бахилы ни от чего не защищают. От респираторной инфекции защищает только респиратор, поэтому сейчас во многих странах принято носить респиратор, а не маски, а также очки или щиток, потому что со слезами мы можем получать в носоглотку респираторный возбудитель. Никто не возражает против мытья рук, но главное — это защита наших дыхательных путей», — пояснил Алексей Яковлев.

По его словам, из-за высокой заразности «Омикрона» вероятность заболеть им при ношении маски будет такой же, как без маски. Защита дыхательных путей респиратором и глаз очками резко снижает проникновение в организм инфицирующей дозы. Эпидемиолог советует также не посещать массовые скопления людей и чаще проветривать помещения, потому что это также снижает вероятность заражения.