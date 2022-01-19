Шарлот признался поклонникам в употреблении наркотиков

Москва, 19 января. Певец Эдуард Шарлот рассказал, что употребляет запрещенные вещества. Эта новость не понравилась родителям 23-летнего артиста и они выгнали его из дома.

Шарлот опубликовал Stories на своей странице в Instagram. Певец рассказал, что уже два месяца живет в непонятных местах. Он просит поклонников поддержать его и признается, что употребляет запрещенные вещества.

«Этой ночью я употребил много наркотических веществ. Пью вино и надеюсь на помощь. Собственные родители выгнали меня из дома два месяца назад. Я живу где и как попало в надежде завершить работу над альбомом», — пишет певец.

Prt Scr instagram.com / @sharl.ot

Поклонники обрадовались, что певец вышел на связь. Он давно пропал из социальных сетей. Многие предполагали, что он и вовсе умер. О Шарлоте узнали, когда его каверы на треки известных исполнителей разместил на своей странице солист группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный. Затем музыкант принял участие в проекте «Песни на ТНТ» и обрел широкую популярность.

Певец Шура объяснил, почему пока не готов стать отцом. Все дело в его прошлом, когда он употреблял алкоголь и наркотики.