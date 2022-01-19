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Катя Гордон вышла замуж за украинского бизнесмена Виктора Хархалиса

Шоу-бизнес
Катя Гордон вышла замуж за украинского бизнесмена Виктора Хархалиса
wikipedia.org  /  Валерия Катусеева / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 января. Звездный юрист Катя Гордон тайно связала себя узами брака. Новым супругом бывшей жены известного телеведущего стал украинский бизнесмен Виктор Хархалис, который является одним из крупнейших поставщиков музыкальных инструментов в Россию.

Широкая общественность давно знала об отношениях Гордон и Хархалиса, хотя они и предпочитают скрывать личную жизнь от лишних глаз. Звездная пара прожила в гражданском браке два года, после чего наконец решила узаконить союз. Новая ячейка общества родилась 19 января. Об этом адвокат сообщила уже постфактум, опубликовав несколько постов на странице своего Instagram.

Знаменитость сначала разместила в Сети видео, на котором позирует в трех разных белоснежных платьях. Следующая публикация была посвящена непосредственно счастливому моменту в жизни правозащитницы.

Катя Гордон вышла замуж за украинского бизнесмена Виктора Хархалиса
Prt Scr instagram.com / @katyagordon

«Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю… а через года… Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви…», — прокомментировала фото Гордон.

Она также сообщила, что в день свадьбы открыла вместе с мужем собственное кафе. Местечко получило название «Серафим» — именно так зовут младшего сына адвоката.

Ранее Хархалис едва ли не впервые засветился в Сети на странице своей возлюбленной в конце минувшей осени. Гордон показала поклонникам редкий снимок, на котором запечатлена вместе с бизнесменом и своим вторым сыном.

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Все новости / Шоу-бизнес / Катя Гордон вышла замуж за украинского бизнесмена Виктора Хархалиса
свадьба гордон хархалис
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