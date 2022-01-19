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Крупные российские банки начали повышать ипотечные ставки

Экономика
Крупные российские банки начали повышать ипотечные ставки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Рыночные ставки по ипотеке приближаются к двузначным числам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки увеличилась на 0,26%, до 9,84%. Ставка на вторичное жилье выросла на 0,22%, до 9,83%. Увеличились проценты на ипотеку с господдержкой на 0,01%, до 5,88%. Условия кредитов по «Семейной ипотеке» остались прежними, их выдают под 4,77% годовых.

Специалисты ДОМ.РФ подсчитали, средняя ставка на покупку индивидуального жилого дома составляет 11,56% и выше. Займы на строительство жилого дома выдают на рыночных условиях только три банка из топ-15, ставки по кредиту варьируются от 10% до 11,6% годовых.

Покупка квартиры в ипотеку может быть стать выгодным способом инвестирования. По словам риелторов, главное преимущество ипотеки — быстрый переезд в собственную квартиру. Они также назвали мифом размышления о том, что семья, оформившая ипотеку, вынуждена отказаться от привычного образа жизни.

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