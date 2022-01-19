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Либеральные СМИ обвинили Байдена в торговле постами зарубежных послов США

Весь мир
Либеральные СМИ обвинили Байдена в торговле постами зарубежных послов США
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 19 января. Каждый третий посол, назначенный Байденом, получил свою должность за участие в финансировании избирательной кампании нынешнего президента. Об этом сообщает издание Washington Post.

Журналисты выяснили, что 25 из 87 послов, которые были назначены администрацией Байдена для работы в зарубежных дипломатических миссиях, получили свои должности за активное участие в финансировании предвыборной кампании президента. По сведениям, дипломатические должности получили доноры, которые собрали не менее 100 тыс. долларов.

Назначения были сделаны всего год после заявлений Байдена о том, что представлять интересы США за рубежом будут только лучшие дипломаты.

«Я собираюсь назначить лучших людей из возможных. Никто не будет назначен мной на основании того, какой вклад они сделали (в избирательную кампанию)», — заявил Байден в 2019 году, отвечая на вопрос журналистов.

Вместе с тем, журналисты подчеркивают, что список из 25 человек не является полным, поскольку не учитывает имен как минимум двух человек, которые пожертвовали на предвыборную кампанию Байдена свои собственные средства — Мэг Уитман и Джорджа Цуниса.

Издание отмечает, что назначение последнего вызвало наибольшие протесты в Госдепе, так как Цунис в 2013 году выдвигался администрацией Обамы на пост посла в Норвегии, но его кандидатура была отклонена из-за того, что он продемонстрировал полнейшее незнание специфики страны и региона в целом.

«Повторное выдвижение кандидатуры Цуниса действительно подорвало авторитет администрации среди профессиональных дипломатов», — сказал бывший директор по глобальному взаимодействию в администрации Обамы Бретт Бруен.

По данным Американской ассоциации дипломатической службы, только 39% кандидатов Байдена на пост посла на сегодняшний день были кадровыми сотрудниками дипломатической службы.

Сенатор Круз возглавит голосование по санкциям против «Северного потока — 2»
Global Look Press / Chip Somodevilla - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Дипломатические назначения администрации Байдена вызвали серьезное сопротивление в Конгрессе со стороны Республиканской партии. В конце концов для того, чтобы назначить послов, демократам пришлось внести на повестку голосования законопроект Теда Круза о введении санкций против «Северного Потока—2», несмотря на то, что Белый дом выступал категорически против принятия этого законопроекта, который стал бы дополнительным раздражающим фактором для Германии.

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