Либеральные СМИ обвинили Байдена в торговле постами зарубежных послов США

Вашингтон, 19 января. Каждый третий посол, назначенный Байденом, получил свою должность за участие в финансировании избирательной кампании нынешнего президента. Об этом сообщает издание Washington Post.

Журналисты выяснили, что 25 из 87 послов, которые были назначены администрацией Байдена для работы в зарубежных дипломатических миссиях, получили свои должности за активное участие в финансировании предвыборной кампании президента. По сведениям, дипломатические должности получили доноры, которые собрали не менее 100 тыс. долларов.

Nearly 29 percent of President Biden's ambassadorial nominees are campaign “bundlers” — those who raised at least $100,000 for his campaign.

