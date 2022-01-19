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Помощница Шаляпина назвала последний брак певца фиктивным

  /   Обновлено: 19 января 2022 18:52
Шоу-бизнес
Помощница Шаляпина назвала последний брак певца фиктивным
wikipedia.org  /  Александр Гурешов / CC BY-SA 3.0

Москва, 19 января. Помощница Прохора Шаляпина Полина Бардо в эфире программы «На самом деле» заявила, что состояла в отношениях с певцом, когда он был женат на Татьяне Дэвис.

По словам девушки, артист обещал ей дорогую квартиру и свадьбу. Бардо также назвала фиктивным брак Шаляпина с канадской миллионершей.

«Это был выгодный брак. Бизнес-проект», — пояснила она.

Исполнитель заявил, что после трех бокалов вина может пообещать женщине что угодно. Романтические отношения с помощницей он признал, но слова о женитьбе отрицал. В ответ на это Бардо назвала Шаляпина лжецом.

«Прохор, ты лжец. Ты говорил мне совершенно другие вещи. Он рассказывал мне все — от и до. Когда начнется их брак, когда он закончится, что это все не серьезно, что он ее бросит, что он ее не любит»,— возмутилась девушка.

Эксперт Роман Устюжанин проверил слова Бардо. Полиграф показал, что она не сказала ни слова правды. Ранее гости программы «На самом деле» заподозрили Шаляпина в отравлении Татьяны Дэвис. Ему напомнили про покупку роскошного автомобиля сразу после смерти жены.

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