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Слониху Николь поздравили с днем рождения на арене Большого Московского цирка

Общество

Начинающей артистке Большого Московского цирка по кличке Николь исполнилось пять лет. Юную слониху поздравили по всем праздничным канонам, приготовив для нее вкусный торт.

Николь трудится в цирке уже полтора года, за это время она успела изучить множество трюков. Еще бы, с такими учителями. Артистку Большого Московского цирка тренируют лично Эдгард Запашный и Ярославна Демешко. Свой день рождения она встретила, как и подобает имениннице, в окружении самых близких и любимых людей. Наряженные девочки вынесли специально приготовленный по праздничному поводу торт. В нем Николь нашла все самые любимые угощения: сушки, вафли, тыкву, апельсины, гранат, ананас и киви. Все ингредиенты были обильно политы медом.

Слониха активно тренируется и готовится уже в ближайшее время принять участие в серьезных выступлениях. Любой желающий может посетить цирк и оценить ее таланты. Вот только пять раз потянуть ее за уши с пожеланием расти большой, к сожалению, не получится.

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Все новости / Общество / Слониху Николь поздравили с днем рождения на арене Большого Московского цирка
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