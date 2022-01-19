Токаев уволил министра обороны Казахстана за отсутствие командирских качеств

Нур-Султан, 19 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал отсутствие командирских качеств причиной увольнения министра обороны республики Мурата Бектанова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Неуверенное и безынициативное командование в ходе январских беспорядков не позволило армии Казахстана проявить свой потенциал. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — заявил глава государства, объясняя увольнение главы минобороны республики Мурата Бектанова.

Напомним, 19 января на пост главы военного ведомства Казахстана был назначен Руслан Жаксылыков, ранее работавший заместителем министра внутренних дел — главнокомандующим национальной гвардией.