Дмитрий Песков ответил на предложение провести саммит России и Украины в Израиле

Москва, 19 января. Россия не получала предложения по саммиту с Украиной в Израиле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На портале Axios появилась информация о предложении премьер-министра Израиля Нафтали Беннета провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Как уточняет источник, с такой инициативой выступил Киев. Идея обсуждалась с бывшим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

В беседе с журналистами РИА Новости Песков ответил на эти сообщения. Такого предложения Москве не поступало.

«Нет», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьером Израиля Беннетом. Стороны обсудили актуальные темы международной повестки, уточнили в Кремле.