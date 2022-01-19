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Песков: в Кремле не видели проект КПРФ о признании республик Донбасса

Политика
Песков: в Кремле не видели проект КПРФ о признании республик Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 января. Кремль не видел проект обращения депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Инициативу о необходимости признания республик Донбасса в Госдуму направили парламентарии от КПРФ. Политики отметили, что реализация проекта необходима для обеспечения гарантий безопасности и защиты ЛДНР от внешних угроз.

«Не знаем (о проекте обращения. — Прим. ред.)», — отметил Песков в интервью РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ обладают численным перевесом над силами республик Донбасса.

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Все новости / Политика / Песков: в Кремле не видели проект КПРФ о признании республик Донбасса
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