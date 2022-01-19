В Курской области поймали курьера, забиравшего деньги у пенсионеров за вымышленные ДТП

Курск, 19 января. Полиция Курска задержала мошенника, обманувшего вместе с подельниками пять пенсионеров. Они звонили пожилым людям, сообщали, что сын, зять или внучка якобы попали в аварию. Затем они вымогали деньги, чтобы «замять дело», сообщает сетевое издание «Друг для друга».

Преступники выдавали себя за родственников и следователей. У пенсионеров требовали миллион, после соглашались на суммы 500, 150 или 100 тысяч рублей. Передача денег осуществлялась через курьера, после чего разговор прерывался, рассказал старший инспектор Группы по связям со СМИ УМВД России по Курску Сергей Ружицкий.

Оперативники задержали курьера, деятельностью которого руководили подельники. Те, предположительно, находятся за пределами России. Им молодой человек, житель Белгородской области, переводил большую часть суммы, оставив себе пять процентов «гонорара».

Во время одной из махинаций дома оказалась внучка, якобы попавшая в ДТП, которая сообщила полиции приметы преступника. Его удалось задержать перед отъездом из города. Ему были предъявлены обвинения, он заключен под стражу. Полиция разыскивает всех участников преступного сообщества, всем им грозит срок от пяти лет.

Ранее ФАН рассказывал о банде мошенников, действовавших по похожей схеме в Волгограде. Они также обманывали пенсионеров, представляясь по телефону их родственниками и прося деньги для устранения последствий ДТП.