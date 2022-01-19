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Пентагон усомнился в возвращении талибам вывезенной из Афганистана авиации

Весь мир
Пентагон усомнился в возвращении талибам вывезенной из Афганистана авиации
wikipedia.org  /  Staff Sgt. Larry Reid Jr. / Общественное достояние

Вашингтон, 19 января. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга предположил, что авиатехника ВВС Афганистана, выведенная из страны пилотами перед захватом страны членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), не будет возвращена новому правительству южноазиатской страны.

«У меня нет для вас никакой новой информации по этому поводу, и еще не принято никаких решений о том, как с данным вопросом будут разбираться. Но можно с большой долей уверенности допустить, что они (летательные аппараты) не будут отправлены в Афганистан для использования талибами», — сказал он журналистам.

Кирби отметил, что США все еще изучают ситуацию с покинувшими республику летательными аппаратами. Его слова прозвучали вскоре после призыва исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Мавлави Мохаммада Якуба к соседним странам вернуть «сбежавшую» авиатехнику.

На данный момент примерно половина всего работоспособного парка летательных аппаратов афганских ВВС находится в иностранных государствах. Перед захватом талибами столицы республики пилоты подняли в воздух, по различным оценкам, около 20 самолетов и 25 вертолетов, которые изначально переместили на аэродромы в Таджикистане и Узбекистане.

Позже ряд СМИ сообщил, что часть авиатехники позже перебралась на военную базу США в штате Аризона. Большинство ушедших летательных аппаратов были боевыми: легкие штурмовики A-29 Super Tucano и Cessna AC-208 и ударно-транспортные вертолеты Ми-8/17, UH-60 Black Hawk и MD 530F Little Bird.

Сейчас на афганской территории остается около 80 единиц авиатехники, но почти половина из них была выведена из строя американскими и афганскими пилотами перед падением прошлой власти. На этом фоне талибы в очередной раз потребовали от Душанбе и Ташкента вернуть угнанные самолеты и вертолеты.

«Наши летательные аппараты, которые находятся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены. Мы не позволим нашим самолетам и вертолетам оставаться за границей и не допустим их использования этими странами», — заявил Якуб.

Подобные призывы руководство «Талибана» уже делало прежде. Вашингтон, Душанбе и Ташкент в настоящее время пытаются принять какое-либо решение по этому поводу, однако до сих пор не дали четкого ответа касательно дальнейшей судьбы афганской авиатехники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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