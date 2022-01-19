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Енотовидная собака попала в фотоловушку заповедника «Брянский лес»

  /   Обновлено: 19 января 2022 18:41
Общество
Енотовидная собака попала в фотоловушку заповедника «Брянский лес»
pxhere.com

Брянск, 19 января. Снимки енотовидной собаки, которая попала в объектив фотоловушки, появились на странице заповедника «Брянский лес» в социальной сети «ВКонтакте».

Еноты в Брянской области и соседних регионах не водятся, однако жители Брянщины зачастую принимают за них енотовидных собак. Эти животные действительно часто встречаются в дикой природе области, в том числе на территории «Брянского леса». Одна такая енотовидная собака попала в фотоловушку заповедника.

«Вот одна из потомков "енотовидок-обогатителей" попалась на наши фотоловушки. Хоть и чуждый вид, но красавица же, глаз не оторвать!» — говорится в сообщении учреждения.

Спецоперацию по спасению енотовидной собаки провели жители Казани. Животное обнаружили в подвале одно из жилых комплексов. От испуга зверек был в состоянии стресса и вел себя агрессивно. Для спасения животного казанцы оперативно обратились в Госкомитете по биоресурсам.

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