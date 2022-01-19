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«Грядет серьезная потасовка»: Украина стягивает в Донбасс наемников, танки и РСЗО

Политика
«Грядет серьезная потасовка»: Украина стягивает в Донбасс наемников, танки и РСЗО
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Ситуация на линии фронта в Донбассе с каждым днем накаляется. Так, например, заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что в начале января около 60 военных без знаков различия заняли новогнатовскую сельскую школу (близ Волновахи) и захватили территорию действующего лесного хозяйства. Они разместили 12 бронемашин типа БТР и БМП.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Украина стянула к линии фронта в Донбассе группировку войск, которая по численности в два-три раза превосходит силы Донецкой и Луганской народных республик. Если киевские власти все же захотят решить конфликт военным путем, то армии ДНР и ЛНР отобьют атаку и перейдут в контрнаступление, предупредил он.

«По количеству, если брать личный состав, то с украинской стороны в два-три раза выше, чем у нас. Количество техники тоже превышает наше. Но мы находимся у себя дома, мы защищаем свою землю, поэтому шансов противостоять и перейти в контрнаступление у нас гораздо больше», — заявил Пушилин.

«Грядет серьезная потасовка»: Украина стягивает в Донбасс наемников, танки и РСЗО
Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

Слова главы ДНР подтвердил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он заявил, что Украина действительно отправляет на передовую иностранных солдат, а также сосредоточила вдоль линии фронта большое количество ударной техники и готовится к атаке на Донбасс.

«Наличие войск на Украине под чужими флагами — это очень большая опасность для нас. Кроме того, к Донбассу сегодня стянуто огромное количество войск. У нас уже восемь лет взрываются снаряды и мины, против нас используется вооружение всех классов и так далее. В Донбассе сконцентрировано такое количество оружия, которого хватит для очень серьезной потасовки. Там есть и тяжелое ствольное вооружение, и реактивные системы залпового огня, и беспилотники, и тысячи танков. Посмотрите на то, какое количество иностранных министров сейчас прибывает в Киев», — резюмировал Мирошник.

Вооружение, которое поставляет Великобритания Украине, не поможет Киеву сломить ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

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