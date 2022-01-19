Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 20:03
20:02
Экономика
Депутат ГД Колунов объяснил повышение ипотечных ставок в России
20:01
Политика
Блинкен выразил надежду, что США не станут вводить санкции против России
19:59
Экономика
Стоимость бензина в Финляндии превысила 2 евро за литр
19:56
Общество
ООН заявила, что новые штаммы COVID-19 могут сделать вакцинацию неэффективной
19:53
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал о причинах визита Блинкена на Украину
19:53
Общество
Елена Малышева заявила, что прием сердечного аспирина грозит анемией и астмой
19:51
Общество
Шесть компаний в Великобритании сократят рабочую неделю до четырех дней
19:50
Весь мир
Евгений Пригожин и Сейф Каддафи попали в санкционный список Британии против Ливии
19:41
Политика
Зеленский получил послание Байдена о единстве украинцев через госсекретаря США Блинкена
19:40
Происшествия
Пьяный водитель сбил сотрудника полиции при попытке скрыться в Саратове
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генерал-полковник Журавлев: учения ЗВО в 2022 году имеют исследовательскую тематику

Армия
Генерал-полковник Журавлев: учения ЗВО в 2022 году имеют исследовательскую тематику
Пресс-служба ЗВО

Москва, 19 января. Сценарии тактических учений Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году впервые включают элементы исследовательской тематики. Об этом заявил командующий ЗВО Александр Журавлев.

Двусторонние тактические учения частей и соединений ЗВО в наступившем году будут уделять особое внимание подготовке специалистов младшего офицерского звена, их эффективному взаимодействию с экипажами армейской авиации и с БПЛА, отметил генерал-полковник Александр Журавлев. Его слова приводит пресс-служба ЗВО.

«Наиболее удачные рационализаторские предложения, идеи и решения командиров подразделений, подтвержденные практическим успехом на учебном поле боя, будут внедряться в общую систему подготовки войск», — подчеркнул командующий Западным военным округом.

Ранее сообщалось о проведении танковых учений ЗВО на полигонах Кирилловский и Лужский в Ленинградской области.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Генерал-полковник Журавлев: учения ЗВО в 2022 году имеют исследовательскую тематику
учения зво журавлев
Комментировать