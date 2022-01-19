Генерал-полковник Журавлев: учения ЗВО в 2022 году имеют исследовательскую тематику

Москва, 19 января. Сценарии тактических учений Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году впервые включают элементы исследовательской тематики. Об этом заявил командующий ЗВО Александр Журавлев.

Двусторонние тактические учения частей и соединений ЗВО в наступившем году будут уделять особое внимание подготовке специалистов младшего офицерского звена, их эффективному взаимодействию с экипажами армейской авиации и с БПЛА, отметил генерал-полковник Александр Журавлев. Его слова приводит пресс-служба ЗВО.

«Наиболее удачные рационализаторские предложения, идеи и решения командиров подразделений, подтвержденные практическим успехом на учебном поле боя, будут внедряться в общую систему подготовки войск», — подчеркнул командующий Западным военным округом.

Ранее сообщалось о проведении танковых учений ЗВО на полигонах Кирилловский и Лужский в Ленинградской области.