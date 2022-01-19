Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой бижутерии

Лондон, 19 января. Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили Музей подкидышей — историческое место в Лондоне, где в 18 веке появился пансионат для брошенных младенцев. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала демократичный наряд.

Миддлтон прогулялась по улицам столицы в синем пальто, черных брюках Jigsaw за 170 фунтов (около 17 тысяч рублей) и водолазке в тон. Герцогиня известна своей любовью к бренду Accessorize, который производит дешевую бижутерию. На этот раз она выбрала лаконичные серьги в виде овальных колец.

Украшения стоимостью 7 фунтов (порядка 700 рублей) выделил ее четкий контур лица и длинную шею. Миддлтон снова доказала, что даже бюджетные аксессуары смотрятся на ней роскошно.

Ранее эксперты назвали жену принца Уильяма самой целеустремленной особой. Она сильно преобразилась на пути к трону. Из демократичной «простолюдинки» Миддлтон превратилась в королевскую особу. Герцогиня во всем следует протоколу и безупречно ведет себя на публике.