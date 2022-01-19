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Помощница по дому покойной Дэвис обвинила Шаляпина в отравлении жены

Шоу-бизнес
Помощница по дому покойной Дэвис обвинила Шаляпина в отравлении жены
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 19 января. Прохор Шаляпин по сей день не может смириться со смертью своей супруги Татьяны Клаудии Дэвис. Однако домработница покойной миллионерши Жозефина Куэнджин заявила, что певец сам избавился от миллионерши.

Куэнджин пришла в студию программы «На самом деле», чтобы в эфире Первого канала рассказать правду о смерти своей работодательницы. Шаляпин не узнал женщину, хотя домработница утверждала, что на работу ее принимал именно артист, а затем она часто следовала его инструкциям.

«Я выполняла указания Прохора. Он мне давал таблетки, я их раздрабливала и добавляла в еду Татьяне», — заявила Куэнджин.

После этих слов Шаляпин согласился, что ситуация с таблетками имела место, при этом эксперты заметили, что до этого он и вовсе отрицал знакомство с домработницей. Куэнджин также вспомнила, как певец запретил вызывать скорую, когда жене стало плохо и утверждал, что это нормальное состояние при коронавирусе. Шаляпин отрицает все сказанное домработницей и требует доказательств.

Троюродный брат артиста Николай Хлякин также заподозрил неладное. Родственник вспомнил, как Шаляпин спрашивал у фармацевта, как можно незаметно убить человека.

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отравление смерть дэвис шаляпин певец
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