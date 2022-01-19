Блинкен не передаст Лаврову ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Киев, 19 января. Американский госсекретарь Энтони Блинкен не предоставит главе МИД России Сергею Лаврову письменный ответ США на инициативы Москвы по гарантиям безопасности во время визита в РФ. Об этом заявил сам руководитель Госдепа.

Во время пресс-конференции в Киеве американский дипломат отметил, что Вашингтон не предоставлял Москве своих предложений во время прошедших переговоров. Во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности Европы.

Что касается предложений России, то Блинкен не привезет Лаврову соответствующий документ с ответом США.

«Я не представляю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным», — сказал госсекретарь.

Энтони Блинкен ранее выразил надежду на урегулирование ситуации вокруг Украины после диалога с Россией.