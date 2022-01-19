Самосвал в Коврове разрушил кузовом теплотрассу и повредил четыре автомашины

Ковров, 19 января. Необычная авария произошла сегодня днем в Коврове. Самосвал зацепил поднятым кузовом участок теплотрассы над дорогой, в результате чего трубы упали на припаркованные машины. Пострадавших нет, повреждения получили автомобили Nissan Tiida, Renault Kaptur, Mitsubishi Lancer и «Лада-2114», сообщают «Владимирские ведомости».

Госавтоинспекция выясняет причины произошедшего. По предварительным данным, водитель самосвала был трезв.

Теплоснабжение не нарушено, а ремонтом теплотрассы занимаются совместно со специалистами завода имени Дегтярева, поскольку трубы пролегали в его промзону.

Ранее ФАН рассказывал о крупной аварии на Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Для устранения ее последствий потребовалось несколько пожарных расчетов.