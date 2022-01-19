Генерал-полковник Журавлев проинспектировал повседневный пункт управления штаба ЗВО

Санкт-Петербург, 19 января. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев оценил работу пункта управления штаба округа в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа отмечается, что во время визита генерал-полковника Александра Журавлева должностные лица повседневного пункта управления отработали свои действия по вводным. Командующий войсками ЗВО отметил важность организации системы постоянного управления воинскими частями и подчиненными соединениями.

«Выстроенная система обмена информацией, а также устойчивая связь обеспечивают оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки и напрямую влияют на скорость принятия соответствующего решения», — подчеркнул Журавлев.

Известно, что действия структурных подразделений повседневного пункта управления штаба ЗВО получили положительную оценку.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа уже начали активно готовиться к Армейским международным играм.