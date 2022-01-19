Первые подразделения войск ВС РФ прибыли в Белоруссию на учения «Союзная решимость — 2022»

Москва, 19 января. Первые подразделения войск Вооруженных сил России прибыли на территорию Белоруссии для участия в военных маневрах Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Проверка военнослужащих Союзного государства пройдет в два этапа. Во время первой части бойцы выполнят передислокацию и сформируют группировки сил, а также отработают навыки охраны стратегических объектов и оборону госграницы в воздушном пространстве.

«Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь», — уточнили в пресс-службе.

Вторым этапом проверки станут совместные оперативно-тактические маневры «Союзная решимость — 2022». В ходе учений российские и белорусские бойцы выполнят задачи по отражению атак условного противника и отработают навыки борьбы с террористами.

Ранее Польша попросила Североатлантический альянс увеличить военную активность в регионе в ответ на маневры ВС РФ и Белоруссии.