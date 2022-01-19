Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 20:03
20:02
Экономика
Депутат ГД Колунов объяснил повышение ипотечных ставок в России
20:01
Политика
Блинкен выразил надежду, что США не станут вводить санкции против России
19:59
Экономика
Стоимость бензина в Финляндии превысила 2 евро за литр
19:56
Общество
ООН заявила, что новые штаммы COVID-19 могут сделать вакцинацию неэффективной
19:53
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал о причинах визита Блинкена на Украину
19:53
Общество
Елена Малышева заявила, что прием сердечного аспирина грозит анемией и астмой
19:51
Общество
Шесть компаний в Великобритании сократят рабочую неделю до четырех дней
19:50
Весь мир
Евгений Пригожин и Сейф Каддафи попали в санкционный список Британии против Ливии
19:41
Политика
Зеленский получил послание Байдена о единстве украинцев через госсекретаря США Блинкена
19:40
Происшествия
Пьяный водитель сбил сотрудника полиции при попытке скрыться в Саратове
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первые подразделения войск ВС РФ прибыли в Белоруссию на учения «Союзная решимость — 2022»

Армия
Первые подразделения войск ВС РФ прибыли в Белоруссию на учения «Союзная решимость — 2022»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 19 января. Первые подразделения войск Вооруженных сил России прибыли на территорию Белоруссии для участия в военных маневрах Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Проверка военнослужащих Союзного государства пройдет в два этапа. Во время первой части бойцы выполнят передислокацию и сформируют группировки сил, а также отработают навыки охраны стратегических объектов и оборону госграницы в воздушном пространстве.

«Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь», — уточнили в пресс-службе.

Вторым этапом проверки станут совместные оперативно-тактические маневры «Союзная решимость — 2022». В ходе учений российские и белорусские бойцы выполнят задачи по отражению атак условного противника и отработают навыки борьбы с террористами.

Ранее Польша попросила Североатлантический альянс увеличить военную активность в регионе в ответ на маневры ВС РФ и Белоруссии.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Первые подразделения войск ВС РФ прибыли в Белоруссию на учения «Союзная решимость — 2022»
россия белоруссия учения армия вс рф
Комментировать