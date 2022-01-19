ФАС усилит контроль за ценами на бензин в регионах

Москва, 19 января. Федеральная антимонопольная служба России проанализирует ситуацию на рынке нефтепродуктов, сообщают «Известия».

ФАС проконтролирует поставщиков бензина, в частности марок Аи-92 и Аи-95. Ведомство выяснит количество запасов каждого поставщика и их долю на рынках нефтепродуктов. Антимонопольщики планируют проводить заседания штабов на ежедневной основе. Будут приняты меры реагирования при выявлении признаков нарушения законодательства.

По прогнозам экспертов, бензин в ряде регионов может подорожать на 10%. Причинами роста цен на топливо называют инфляцию и увеличение издержек бизнеса. В прошлом году бензин подорожал более чем на 8%.

В Минэнергетики РФ заявили, что правительство не допустит ценового роста в топливном сегменте выше инфляционного давления. Нынешнее состояние бензинового российского рынка стабильно, так как он обеспечен необходимым сырьем.