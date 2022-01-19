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Правительство требует оснастить автомобили в США системой удаленного отключения

Весь мир
Правительство требует оснастить автомобили в США системой удаленного отключения
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 19 января. Правительство США хочет обязать автопроизводителей предусмотреть внедрение функции дистанционного выключения автомобилей. Об этом со ссылкой на бывшего члена Палаты представителей США Боба Барра сообщает издание Motorious.

Портал сообщает, что по мнению бывшего высокопоставленного чиновника, мера по внедрению дистанционного отключения автомобилей содержится в законопроекте об инфраструктурном плане президента Байдена. По словам Барра, постановление, скорее всего, не будет применяться в течение пяти лет, так что у избирателей, которые не согласны с таким новшеством, есть время на то, чтобы попытаться отменить это решение.

Несмотря на то, что дистанционное отключение продвигается в качестве меры борьбы за безопасность, которая позволит, например, отключать автомобили преступников, убегающих от полиции, эта мера несет ряд потенциальных угроз. Например, автомобиль может быть отключен посреди оживленного шоссе, что поставит под угрозу жизни многих участников движения.

Кроме того, как сообщает Барр, алгоритмы должны будут отслеживать манеру вождения, пресекая случаи «опасного вождения», четкие критерии которого до сих пор отсутствуют. Также система должна будет глушить машины водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Однако каким образом алгоритм будет различать состояние опьянения от усталости водителя — тоже неясно.

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Федеральное агентство новостей

Кроме того, как указывает бывший чиновник, внедрение функций телеуправления, сделает миллионы американцев уязвимыми перед лицом хакерских атак. Злоумышленники смогут получать доступ к управлению автомобилем, что может привести как к экономическим последствиям, так и к человеческим жертвам.

 

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