Правительство требует оснастить автомобили в США системой удаленного отключения

Вашингтон, 19 января. Правительство США хочет обязать автопроизводителей предусмотреть внедрение функции дистанционного выключения автомобилей. Об этом со ссылкой на бывшего члена Палаты представителей США Боба Барра сообщает издание Motorious.

Портал сообщает, что по мнению бывшего высокопоставленного чиновника, мера по внедрению дистанционного отключения автомобилей содержится в законопроекте об инфраструктурном плане президента Байдена. По словам Барра, постановление, скорее всего, не будет применяться в течение пяти лет, так что у избирателей, которые не согласны с таким новшеством, есть время на то, чтобы попытаться отменить это решение.

Your new car will soon come with a government controlled kill switch. https://t.co/h1mYmBuDzq