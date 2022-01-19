Геннадию Онищенко передали «крещенский» привет из Донецка

Жительница Донецка Виктория С. учится в школе, собирается стать врачом и является одним из юных лидеров акции «Здоровый образ жизни» проекта «Сделаем вместе». Этот проект в течение многих лет курирует известный политик, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко, которого многое связывает с Донбассом.

Виктория запомнилась пользователям соцсети «ВКонтакте» яркой презентацией своего участия в проекте прошлым летом, а 19 января 2022 года девушка снова напомнила о себе. Вика приняла участие в крещенских купаниях в родном Донецке и в ознаменование своей приверженности здоровому образу жизни послала привет Геннадию Онищенко, который также участвовал в традиционных погружениях, но в Подмосковье.

«Передаю привет Геннадию Григорьевичу Онищенко, в здоровом теле — здоровый дух! С праздником!» — весело сказала Виктория и смело погрузилась в крещенскую купель.

Поскольку Вика несовершеннолетняя, видео публиковать мы не будем, а ссылку на ее презентацию дадим.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее Геннадий Онищенко прислал видеозапись своего участия в крещенских купаниях и дал советы тем, кто впервые принимает участие в этом традиционном русском обряде.

Крещение Господне и Богоявление православные христиане отмечают 19 января. В этот день на водоемах проводится обряд водосвятия, а все желающие совершают погружения в крещенские купели-иордани. В прошлом году, по данным МВД, в крещенских купаниях приняли участие более 2 млн россиян.