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Эксперты «Ренессанс Капитал» рассказали о мерах ЦБ при резком падении рубля

  /   Обновлено: 19 января 2022 18:13
Экономика
Эксперты «Ренессанс Капитал» рассказали о мерах ЦБ при резком падении рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Резкое падение курса рубля на 20% вынудит ЦБ РФ принять экстренные меры для стабилизации ситуации. Регулятору придется ужесточить кредитно-денежную политику, сообщает РБК со ссылкой на исследования аналитиков инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».

Эксперты инвесткомпании предположили, что рубль может дополнительно обесцениться на 20% в случае сильного геополитического давления. При это премия за страновой риск для России увеличится на 200 базисных пунктов.

В таком случае ЦБ РФ ужесточит кредитно-денежную политику. По мнению экономиста Софьи Донец, напряженная ситуация на Украине спровоцировала изменение курса доллара — его стоимость выросла до 76-77 рублей. При неблагоприятном развитии событий стоимость валюты может увеличиться до 85-90 рублей.

Расширение страховой риск-премии на 200 базисных пунктов — это увеличение разницы между доходностью госдолга РФ в виде еврооблигаций и таких же ценных бумаг США. ЦБ будет вынужден ввести комиссию за продажу ОФЗ для замедления вывода из России иностранного капитала.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что все свои сбережения хранит в рублях. Она отметила, что ЦБ работает над тем, чтобы сбережения в отечественной валюте были наиболее привлекательными для вкладчиков.

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россия цб рф офз курс рубля
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