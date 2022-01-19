Сын Преснякова пренебрежительно высказался о бое с Паниным

Москва, 19 января. Наследник Владимира Преснякова Никита остался разочарован боем с актером Алексеем Паниным, который он провел в рамках промоушена «Наше дело».

Бой завершился уже во втором раунде после нокаута в исполнении Преснякова. Получивший удар в голову Панин не смог подняться на ноги. При этом музыкант не получил удовольствия от этой встречи.

«Я даже не предполагал, что Панин в настолько никудышной форме. То есть он иногда падал просто от того, что я его оттолкнул, или оттого, что он резко согнулся. У него просто теряется координация», — поделился Пресняков с Пятым каналом.

Актер сильно расстроился не столько из-за проигрыша, сколько из-за реакции внука Аллы Пугачевой. По его мнению, певец должен был проститься с ним после боя как с другом. Однако Пресняков считает, что выполнил желание многих россиян — побить Панина.

Победа сына порадовала Владимира Преснякова, он опубликовал ролик с боем в соцсетях. Однако певец резко высказался о видео в комментариях, вынудив отца удалить его.