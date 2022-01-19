PR-директор Волочковой заявила, что балерина боится летать трезвая

Москва, 19 января. Представитель Анастасии Волочковой Светлана Герасимова попыталась оправдаться за устроившую скандал на борту самолета балерину. По словам PR-директора, звезда никогда не летает трезвой из-за аэрофобии.

Волочкова устроила скандал во время возвращения с Мальдив в Москву со своим избранником Сергеем. Звезда отказалась надеть медицинскую маску, а на обращение бортпроводников она отреагировала нецензурной бранью. Герасимова коротко объяснила изданию «Газета.Ru», почему балерина находилась на борту в состоянии алкогольного опьянения.

«Она трезвая не летает, потому что боится», — заявила PR-директор Волочковой.

Словесная перепалка на борту самолета длилась на протяжении часа. После приземления балерину встретили сотрудники правоохранительных органов. Теперь ей грозит арест на 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей. Сама Волочкова не считает себя виноватой в сложившейся ситуации и планирует подать в суд на бортпроводников за ущерб своей деловой репутации.

Скандал с балериной уже прокомментировала компания «Аэрофлот». Пресс-служба заявила, что поведение Волочковой зафиксировано на аудио- и видеозаписях.